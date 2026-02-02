|
Koito Manufacturing hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Koito Manufacturing hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,27 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,400 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Koito Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 1,58 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,06 Prozent gesteigert.
