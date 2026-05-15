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15.05.2026 06:31:29
Koito Manufacturing legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Koito Manufacturing lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 22,93 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 58,75 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 257,61 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,54 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 60,23 JPY. Im Vorjahr hatte Koito Manufacturing 156,49 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 947,61 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 916,71 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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