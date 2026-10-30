Koito Manufacturing: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Koito Manufacturing lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,28 Prozent zurück. Hier wurden 1,49 Milliarden USD gegenüber 1,54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at