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30.07.2026 06:31:29
Koito Manufacturing stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Koito Manufacturing hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 55,77 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 35,72 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 240,88 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 219,73 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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