Koito Manufacturing stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Koito Manufacturing hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Koito Manufacturing 0,250 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,54 Prozent auf 1,51 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,52 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at