Koito Manufacturing verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Koito Manufacturing lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Koito Manufacturing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,390 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,58 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,64 Milliarden USD ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,400 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 6,29 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,58 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at