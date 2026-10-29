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29.10.2026 06:31:29
Koito Manufacturing: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Koito Manufacturing stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 29,99 JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,35 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 237,29 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 227,13 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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