02.02.2026 06:31:29
Koito Manufacturing: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Koito Manufacturing hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 41,09 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 60,44 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 243,15 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Koito Manufacturing 231,10 Milliarden JPY umgesetzt.
