Kojamo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kojamo hat am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,040 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 111,7 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 115,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at