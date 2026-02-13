Kojamo: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kojamo gab am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,130 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 112,5 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 114,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,080 EUR. Im Vorjahr waren 0,090 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Kojamo im vergangenen Geschäftsjahr 459,10 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kojamo 456,40 Millionen EUR umsetzen können.

