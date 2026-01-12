|
Kojima präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Kojima hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 10,77 JPY. Im letzten Jahr hatte Kojima einen Gewinn von 5,24 JPY je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 65,67 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 62,31 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
