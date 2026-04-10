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10.04.2026 06:31:29
Kojima: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Kojima hat am 09.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 28.02.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 25,66 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 27,10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Kojima hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78,27 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 74,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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