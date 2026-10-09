Kojima stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kojima hat sich am 08.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 4,41 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,48 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 74,81 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 72,67 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Kojima hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 71,40 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 61,05 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 297,63 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 282,79 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at