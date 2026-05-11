Koken: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Koken präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 29,40 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 52,70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2,82 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,83 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at