Koken: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Koken hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,68 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14,39 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,52 Prozent auf 2,44 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at