KOKEN BORING MACHINE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

KOKEN BORING MACHINE äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 5,64 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 14,57 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,76 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KOKEN BORING MACHINE einen Umsatz von 2,71 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at