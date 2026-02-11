|
11.02.2026 06:31:28
Koken präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Koken hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 105,82 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Koken 83,40 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Koken hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,41 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 179,82 JPY, nach 146,05 JPY im Vorjahresvergleich.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 10,17 Prozent auf 11,86 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 10,76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich schwächer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.