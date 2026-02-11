Koken präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Koken hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 105,82 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Koken 83,40 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Koken hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,41 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 179,82 JPY, nach 146,05 JPY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 10,17 Prozent auf 11,86 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 10,76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at