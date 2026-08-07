Koken präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Koken hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 21,52 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,91 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Koken in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,47 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,26 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at