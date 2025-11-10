Koken verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Koken hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 14,39 JPY. Im letzten Jahr hatte Koken einen Gewinn von 14,34 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 2,35 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at