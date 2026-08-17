Kokopelli veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kokopelli hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -6,380 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 440,7 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 481,8 Millionen JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at