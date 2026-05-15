KOKUSAI ELECTRIC gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KOKUSAI ELECTRIC präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,10 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KOKUSAI ELECTRIC noch ein Gewinn pro Aktie von 0,140 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 395,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 421,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,430 USD. Im Vorjahr hatte KOKUSAI ELECTRIC 0,510 USD je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 1,56 Milliarden USD, gegenüber 1,57 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 0,46 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at