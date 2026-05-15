KOKUSAI ELECTRIC informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KOKUSAI ELECTRIC lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 31,16 JPY, nach 42,89 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KOKUSAI ELECTRIC in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 62,02 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 64,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 129,00 JPY, nach 154,60 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 238,93 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 235,08 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at