KOKUSAI ELECTRIC legte Quartalsergebnis vor

KOKUSAI ELECTRIC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 61,44 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KOKUSAI ELECTRIC noch ein Gewinn pro Aktie von 37,64 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,49 Prozent auf 88,63 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 65,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at