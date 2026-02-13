KOKUSAI ELECTRIC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KOKUSAI ELECTRIC stellte am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 31,12 JPY. Im letzten Jahr hatte KOKUSAI ELECTRIC einen Gewinn von 34,65 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,09 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 55,85 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 60,12 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at