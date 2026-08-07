KOKUSAI ELECTRIC präsentierte Quartalsergebnisse

KOKUSAI ELECTRIC hat am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 49,47 JPY. Im letzten Jahr hatte KOKUSAI ELECTRIC einen Gewinn von 29,08 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 75,41 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 51,79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at