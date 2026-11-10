KOKUSAI ELECTRIC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KOKUSAI ELECTRIC ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KOKUSAI ELECTRIC die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 556,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 443,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at