KOKUSAI ELECTRIC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KOKUSAI ELECTRIC hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KOKUSAI ELECTRIC 0,070 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,21 Prozent auf 443,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 330,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at