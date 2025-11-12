KOKUSAI ELECTRIC zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

KOKUSAI ELECTRIC präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 37,64 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 20,30 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat KOKUSAI ELECTRIC im vergangenen Quartal 65,42 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KOKUSAI ELECTRIC 49,32 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at