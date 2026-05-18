18.05.2026 06:31:29

Kokusai öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kokusai gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 25,44 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 10,22 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 4,57 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 21,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 110,96 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kokusai 69,08 JPY je Aktie eingenommen.

Der Jahresumsatz wurde auf 14,95 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 13,20 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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