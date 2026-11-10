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10.11.2026 06:31:29
Kokusai öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kokusai stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -12,61 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kokusai ein EPS von 28,14 JPY in den Büchern gestanden.
Kokusai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,78 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 47,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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