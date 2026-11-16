KOKUSAI PULP PAPER legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KOKUSAI PULP PAPER lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 49,05 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 14,84 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,92 Prozent auf 177,31 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 159,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at