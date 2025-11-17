|
17.11.2025 06:31:29
KOKUSAI PULP PAPER: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
KOKUSAI PULP PAPER stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,84 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 23,35 JPY erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 171,49 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 159,86 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!