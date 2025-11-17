KOKUSAI PULP PAPER: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

KOKUSAI PULP PAPER stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,84 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 23,35 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 171,49 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 159,86 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at