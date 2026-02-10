Kokusai verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kokusai hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 36,03 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 57,01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Kokusai im vergangenen Quartal 3,44 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kokusai 3,78 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at