02.02.2026 06:31:29
Kokuyo Camlin: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Kokuyo Camlin hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,410 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,84 Prozent auf 1,78 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
