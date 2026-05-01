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01.05.2026 06:31:29
Kokuyo informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Kokuyo stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 23,46 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 22,09 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Kokuyo mit einem Umsatz von insgesamt 108,10 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 99,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,66 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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