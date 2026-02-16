Kokuyo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kokuyo äußerte sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,99 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,94 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,71 Prozent auf 94,23 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 86,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 48,30 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Kokuyo ein EPS von 48,04 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Kokuyo mit einem Umsatz von insgesamt 359,88 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 338,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,40 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at