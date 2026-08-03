Kokuyo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kokuyo äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,88 JPY gegenüber 8,48 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 93,97 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,72 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at