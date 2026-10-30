Kokuyo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kokuyo hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,28 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Kokuyo mit einem Umsatz von insgesamt 88,10 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,52 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at