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19.03.2026 06:31:28
Kolao mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Kolao hat am 16.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 28,96 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 83,79 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 118,64 Milliarden KRW gegenüber 102,54 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 42,64 KRW, nach 13,64 KRW im Vorjahresvergleich.
Der Jahresumsatz wurde auf 404,41 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 295,65 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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