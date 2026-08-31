Kolao: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kolao hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,90 Prozent auf 109,08 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 99,25 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at