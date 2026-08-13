Kolibri Global Energy Aktie
WKN DE: A3DL9D / ISIN: CA50043K4063
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13.08.2026 12:56:51
Kolibri Global Energy Inc. Q2 Profit Climbs
(RTTNews) - Kolibri Global Energy Inc. (KGEI) released earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $8.47 million, or $0.23 per share. This compares with $2.85 million, or $0.08 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 108.9% to $22.54 million from $10.79 million last year.
Kolibri Global Energy Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $8.47 Mln. vs. $2.85 Mln. last year. -EPS: $0.23 vs. $0.08 last year. -Revenue: $22.54 Mln vs. $10.79 Mln last year.
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Nachrichten zu Kolibri Global Energy Inc Registered Shs
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13.05.26
|Ausblick: Kolibri Global Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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