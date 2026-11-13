Kolibri Global Energy Aktie
WKN DE: A3DL9D / ISIN: CA50043K4063
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13.11.2026 13:19:28
Kolibri Global Energy Inc. Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Kolibri Global Energy Inc. (KGEI) revealed a profit for third quarter of $3.567 million
The company's earnings came in at $3.567 million, or $0.10 per share. This compares with $3.598 million, or $0.10 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 20.9% to $18.37 million from $15.19 million last year.
Kolibri Global Energy Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.567 Mln. vs. $3.598 Mln. last year. -EPS: $0.10 vs. $0.10 last year. -Revenue: $18.37 Mln vs. $15.19 Mln last year.
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