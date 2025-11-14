Kolibri Global Energy präsentierte Quartalsergebnisse

Kolibri Global Energy hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,190 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,6 Millionen CAD – ein Plus von 16,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kolibri Global Energy 17,7 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at