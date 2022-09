Kollektivvertrag - Metaller-Einigung im Vorjahr bei 3 bis 3,55 % Plus

Die Herbstlohnrunde startet heuer am 19. September, wie gewohnt mit der Metalltechnischen Industrie mit ihren rund 134.000 Beschäftigten. Ort des Feilschens ist wie immer die Wirtschaftskammer in Wien. Im Vorjahr schloss die Metallindustrie bei einem Lohn- und Gehaltsplus von 3 bis 3,55 Prozent ab. Der Mindestlohn legte auf 2.089,87 Euro brutto zu. Bei den Lehrlingen gab es ein Plus von bis zu 6,74 Prozent, bei den Zulagen von 3,55 Prozent.

Zur Einordnung: Die Arbeitnehmer waren im Vorjahr mit einer Forderung von plus 4,5 Prozent in die Verhandlungen gegangen, die Arbeitgeber boten ursprünglich 2,2 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Die Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate - traditionell die Verhandlungsbasis neben dem Produktivitätszuwachs - lag damals bei 1,89 Prozent.

Heuer sieht die Ausgangslage völlig anders aus: Im Juli lag die Inflation bei 9,3 Prozent, der Mini-Warenkorb (also der typische wöchentliche Einkauf) verteuerte sich um 19,1 Prozent. Der Mikrowarenkorb, der den täglichen Einkauf widerspiegelt, legte im Jahresabstand um 10,4 Prozent zu.

Der Grundstein für den Kollektivvertrages (KV) wurde im Jahr 1870 durch ein Koalitionsgesetz gelegt, welches die Aufhebung der Strafandrohung für Verabredungen und Streiks vorsah. 1896 kam es zum Abschluss des ersten umfassenden Kollektivvertrages, Pioniere waren die Buchdrucker. Am 26. Februar 1947 wurde schließlich das Kollektivvertragsgesetz der 2. Republik aus der Taufe gehoben. Mittlerweile werden jährlich 450 Kollektivverträge zwischen den Sozialpartnern abgeschlossen.

Eine Bezahlung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter Kollektivvertrag ist verboten. In Österreich fallen fast alle Arbeitnehmer unter Kollektivverträge, in Deutschland sind es nur etwa 50 Prozent. Für die heurige Herbstlohnrunde hat der Gewerkschaftsbund (ÖGB) die Forderung nach 2.000 Euro brutto als Mindestlohn aufgestellt. Derzeit verdienen laut ÖGB von den rund vier Millionen Arbeitnehmern noch 180.000 weniger als 1.700 Euro Bruttolohn.

