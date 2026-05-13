KolmarBNH hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

KolmarBNH hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 758,51 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KolmarBNH 50,00 KRW je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 136,89 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KolmarBNH 136,73 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at