KolmarBNH: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KolmarBNH lud am 20.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1171,18 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das KolmarBNH ein Ergebnis je Aktie von 74,00 KRW vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,96 Prozent auf 122,23 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 142,05 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -666,180 KRW. Im Vorjahr waren 621,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat KolmarBNH 574,88 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,62 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 615,64 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at