Kolon Global: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kolon Global hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1245,92 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten -948,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 750,50 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 734,43 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at