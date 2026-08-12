Kolon Global gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kolon Global lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1245,92 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -961,000 KRW erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kolon Global im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 750,50 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 734,43 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at