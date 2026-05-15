Kolon Global: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kolon Global hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 439,41 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1797,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 631,21 Milliarden KRW, gegenüber 644,03 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,99 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at