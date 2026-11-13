Kolon Global: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kolon Global hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 372,30 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kolon Global ein EPS von 653,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 747,85 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 607,36 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at